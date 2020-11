Ronald Koeman dispara: "Preguntarle a Messi por Griezmann después de un viaje tan largo es una falta de respeto"

La polémica entre Lionel Messi y el entorno de Antoine Griezmann remece al FC Barcelona. Todo comenzó cuando un ex agente del francés aseguró que la Pulga "es el régimen del terror. Emperador y monarca. No vio con buenos ojos la llegada de Antoine".

Las declaraciones del ex representante de Griezmann, Éric Olhats, se deben al poco feeling dentro de la cancha entre el argentino y el francés. Luego de esto, este miércoles, Messi arribó a Barcelona tras la doble fecha de eliminatorias con Argentina y encendió aún más la polémica con sus palabras.

"Estoy cansado de ser siempre el problema del Barcelona", fue la frase que remeció al club catalán y que alimenta aún más sus posibilidades de partir en 2021. Ahora, el entrenador del Barça, Ronald Koeman, le puso paños fríos a la situación y pidió respeto a la prensa.

"Entiendo que Messi esté cabreado. Que después de un viaje tan largo y haciendo tantas cosas vengan a preguntarte por algo de Antoine Griezmann me parece una falta de respeto. Puede que vuestra intención sea crear polémica pero no he visto en ningún momento que haya algún problema entre los dos. Ya hay bastantes imágenes donde trabajan bien juntos, donde se dan asistencias... No soy partidario de buscar problemas", declaró este viernes en conferencia de prensa.

Para el DT holandés, toda esta polémica no debería ser problema, ya que "el que ha hablado es una persona de la que hace tres años que Griezmann ya no es cliente. Son chorradas".

El Barcelona deberá dar vuelta la página y enfocarse en el próximo desafío. Este sábado visitan al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano a las 17:00 horas de Chile por la Liga de España.