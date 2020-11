Ex agente de Griezmann destroza a Messi: "Es el régimen del terror. Emperador y monarca. No vio con buenos ojos la llegada de Antoine”

Lionel Messi se vio una vez más envuelto en una desagradable polémica en el Barcelona, luego que el ex agente de Antoine Griezmann lanzara duras acusaciones en contra del argentino, revelando desagradables episodios de la relación entre ambos jugadores.

En diálogo con la prestigiosa revista France Football, Éric Olhats, quien descubrió y posteriormete asesoró a Griezmann, habló en duros términos de Messi, asegurando que el mal momento de su ex cliente es culpa de la Pulga:

"Antoine llegó a un club en el que Messi tiene la mira en todo. Es tanto emperador como monarca y no recibió con buenos ojos la llegada de Antoine. Su actitud ha sido deplorable y le hacía sentir mal. Siempre he oído a Griezmann decir que con Messi no tenía ningún problema, pero nunca al revés. Es el régimen del terror. O estás con él o estás contra él”, espetó Olhats.

Pero el otrora agente fue más allá y aseguró que la mala actitud de Lionel terminó por traumatizar al francés al poco tiempo de su arribo al Barça.

"La temporada pasada, cuando Griezmann llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa (y eso) debe haber dejado su huella. Era evidente y visible, todo eso ”, acusó Olhats.

Olhats aseguró que Griezmann nunca fue bien recibido por Messi en la escuadra culé.

De todas formas Éric Olhats, quien trabajó con Griezmann hasta 2016, cree conocer lo suficiente a su ex cliente como para asegurar que el artillero no le dará el gusto a Messi de entrar en la polémica:

"Griezmann solo va a intentar solucionar sus problemas en el campo, nada más. Nunca entrará en conflicto con nadie. Él no es así, en absoluto. Y no es por falta de coraje o personalidad", comentó agregando: "le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie. Tan pronto como está en el campo, es feliz. Para él, es inútil ir a la batalla".

Por el momento ni Griezmann ni Messi se han referido a las incendiarias declaraciones de Olhats, pero sin duda sus acusaciones han creado fuertes olas en redes sociales y entre los fanáticos del Barcelona, quienes se dividen entre los que apoyan la Pulga y quienes ya se cansaron de su supuesta mala actitud.