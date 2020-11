Vicente del Bosque pone a Messi por encima de Maradona: "Cada vez que le ves aporta mucho, es muy bueno"

La discusión que busca definir si Lionel Messi es mejor que Diego Maradona o viceversa pareciera no tener fin, y aunque muchos creen que el Diez no tiene comparación alguna, Vicente del Bosque, campeón mundial con España, añadió un nuevo capítulo a la legendaria disputa.

En conversación con el programa Lado B del periodista y entrenador Leonardo Burgueño, del Bosque se mostró distentido y dispuesto a conversar de todo, por lo que no tuvo tapujos en revelar a su favorito entre La Pulga y El Diego.

"Me quedo con uno que empieza con M. Si tengo que elegir a uno... me quedo con (Lionel) Messi ¿Vale? Es que cada vez que le ves aporta mucho, es muy bueno", comentó el estratega.

El nacido en Salamanca también se dio el tiempo de referirse al regreso de Manuel Pellegrini a La Liga, donde actualmente milita séptimo junto al Real Betis:

"Vuelve un hombre que dejó un buen sabor de boca, un caballero, que le hará muy bien al fútbol español", opinó del Bosque.

Pese a que Vicente del Bosque tiene una larga trayectoria a sus espaldas y una copa del mundo en sus manos, su cabeza nunca podrá olvidar que un día la aguerrida Selección de Chile le sorprendió en Sudáfrica 2010 pese a terminar perdiendo por 2-1.

"Al cabo de estos 10 años, pensé que habían sido 20 ó 30 minutos, pero al ver el partido repetido, me di cuenta de que fueron cuatro o cinco minutos. No es que pactemos el resultado, sino que ellos (los chilenos) se pararon. Yo le dije al segundo entrenador: 'Toni, se han parado'. Y me dice que a Chile le convenía ese resultado, entonces nosotros amortiguamos el ritmo de juego, ni digo que lo paramos. Fue un momentito, que en aquel momento se me hicieron muy largo", reveló el ex DT.