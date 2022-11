El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, declaró en el juicio de su ex pupilo, Benjamin Mendy, quien fue acusado de abusos y violaciones en Inglaterra. Dice que le parecía un tipo bueno y que él no puede controlar a sus jugadores.

El ex lateral del Manchster City y campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, Benjamin Mendy, está teniendo días claves en su juicio por acusaciones de violaciones y abusos en Inglaterra.

En esta ocasión el técnico de los citizens, Pep Guardiola, fue llamado a declarar y el medio Manchester Evening News tuvo acceso a sus palabras.

"Me pidió Mendy que viniera con todos ustedes, su señoría, y es por eso que estoy aquí", comenzó diciendo el ex entrenador del Bayern Munich.

Sobre le llegada de Mendy al club, comentó: "Como club y como entrenador, sí que teníamos muchas expectativas. Es un jugador excepcional".

Sobre su personalidad, señaló: "Es un tipo muy bueno. Le gusta divertirse y hacer que la gente se divierta. Es difícil encontrar a alguien en el vestuario que hable mal de él. Disfrutaba de la vida".

Luego, afirmó: "Sí controlo a mis jugadores en los entrenamientos. No sigo a los jugadores en las redes sociales y no sé lo que hacen en su vida privada. Yo no soy su padre. ¿Las fiestas que organizó durante la pandemia? No estaba contento con ellas".

"Es un chico muy bueno, diría que muy generoso. Creo que es feliz y recuerdo que, cuando estábamos juntos, todos le pedían favores", añadió.

"Creo que se adaptó muy rápido al equipo y diría que estaba muy contento de poder ayudar a los demás. Todavía era capaz de hacerlo. Sin duda, fue un miembro valioso del equipo desde el primer día", finalizó.