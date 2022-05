Borussia Dortmund vs Greuther Furth | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la 33° fecha de la Bundesliga

El Borussia Dortmund de Erling Haaland se prepara para terminar la presente temporada de la Bundesliga de la mejor manera posible, visitando al Greuther Furth por la 33° fecha.

La campaña no terminó como esperaban los hinchas, quienes ven como por 10° año consecutivo es el Bayern Múnich el equipo que da la vuelta olímpica en el fútbol alemán. Los negriamarillos no tuvieron un gran año y por ahora se conforman con el 2° lugar de la Bundesliga, lo que ya no parece ser ni premio de consuelo.

Además, para el siguiente año, podrían perder a su gran goleador Erling Haaland. El noruego es hace rato una de las obsesiones de los grandes equipos del fútbol europeo y en este mercado, todos los caminos de los rumores apuntan a que podría llegar al Manchester City. Si bien se le ha ligado a varios clubes, lo que parece muy probable es que deje el Signal Iduna Park.

Greuther Furth se despide de la Bundesliga después de una sola temporada con bastante más pena que gloria: solo tres triunfos los llevaron como consecuencia lógica a perder la categoría. Están en el último lugar con solo 18 puntos y ante el Dortmund en condición de local tendrán la oportunidad de despedirse de su público y de la primera división.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Greuther Furth vs Borussia Dortmund?

Greuther Furth vs Borussia Dortmund juegan este sábado 7 de mayo a las 9:30 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Greuther Furth vs Borussia Dortmund?

El partido será transmitido por Fox Sports 1, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

ZAPPING: 100 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Greuther Furth vs Borussia Dortmund?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.