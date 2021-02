Gremio vs Palmeiras | Día, horario, cómo y dónde ver la final de la Copa do Brasil entre los equipos de Pinares y Kuscevic

Este domingo se juega el encuentro de ida por la final de la Copa de Brasil entre el Gremio de Porto Alegre y Palmeiras en un partidazo que se disputará en el Arena do Gremio.

El encuentro enfrentará a dos jugadores nacionales con pasado cruzados, mientras que por el lado de los locales se encontrará César Pinares, en el lado visitante el defensor Benjamín Kuscevic querrá seguir cosechando logros con el ex equipo de Jorge Valdivia.

Gremio llegó a esta gran final del torneo brasileño tras vencer en la ronda de semifinales a Sao Paulo por un resultado global de 1-0, con solitaria anotación de Diego Souza a los 63’ minutos del partido de ida. Además, el elenco tricolor concluyó su participación en el Brasileirao en la 6° ubicación con 59 puntos, clasificando a la fase previa de Copa Libertadores.

Palmeiras mientras tanto venció por un marcador global de 3-1 al América Mineiro, equipo de la Serie B brasileña, el verdao había igualado a un gol en la ida, mientras que en el partido de vuelta consiguió sacar ventajas venciéndolo por 2-0, con anotaciones de Luiz Adriano (68’) y Ronielson da Silva Barbosa (85’). El elenco de Benjamin Kuscevic concluyó el Brasileirao en la 7° posición, consiguiendo un cupo directo a la Copa Sudamericana.

Gremio y Palmeiras igualaron a un gol la última vez que se enfrentaron en el Brasileirao. (Getty)

Día y hora: ¿Cuándo juegan Gremio vs Palmeiras por la ida de la final de la Copa de Brasil?

Gremio vs Palmeiras juegan este domingo 28 de febrero a las 16:00 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV Gremio vs Palmeiras?

El partido será transmitido por Gol TV y Globo Internacional, en los siguientes canales según tu cableoperador:

GOL TV

VTR: 163 (SD) - 845 (HD)

DTV: **NO DISPONIBLE**

ENTEL: **NO DISPONIBLE*

CLARO: 196 (SD)

GTD/TELSUR: 88 (SD) - 849 (HD)

MOVISTAR: 478 (SD) - 894 (HD)

TU VES: 600 (SD)

Globo Internacional

VTR: 565

DIRECTV: 776

ENTEL: **NO DISPOINIBLE**

CLARO: **NO DISPOINIBLE**

GTD/TELSUR: 121

MOVISTAR: **NO DISPOINIBLE**

TU VES: **NO DISPOINIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Gremio vs Palmeiras?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en GolTV Play y Globo Play.