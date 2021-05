Gianluigi Buffon anuncia que deja la Juventus a fin de temporada y desliza el retiro: "Di y recibí todo, llegamos al final de un ciclo"

El legendario Gianluigi Buffon, campeón mundial con Italia y actual portero de la Juventus, anunció en las últimas horas noticias acerca de su futuro en el fútbol profesional, confirmando que no renovará contrato con la Vecchia Signora y que sólo llegará hasta fin de temporada con el club.

Actualmente, el histórico cuidatubos italiano vive su vigésima sexta temporada en el balompié, tras una carrera que comenzó a los 17 años, en noviembre de 1995, y que se extiende hasta hoy con gran éxito.

Sin embargo, el amigo de Arturo Vidal ya comenzó a vislumbrar los últimos pasajes de su etapa en el balompié y e incluso su retiro de la actividad, en caso de no encontrar una oferta que le resulte tentadora para continuar.

“He decidido dejar la Juventus al final de la temporada, no extenderé el contrato. Este año esta experiencia terminará de manera definitiva", confesó en BeIN Sports.

Gigi agregó que “mi futuro está claro, ya esbozado. Este año mi experiencia en la Juventus llegará a su fin definitivamente".

La noticia sorprendió a los futboleros, dado que muchos daban por segura la renovación de Buffon con la Vecchia Signora, en especial luego de que a principio de año el arquero asegurara que quería jugar hasta 2023.

De esta manera, el 1 de julio de este año, Gianluigui Buffon finaliza su contrato con la Juve, y de no encontrar una oferta que se ajuste a sus requerimientos, pensará en colgar definitivamente los guantes.

Gigi podría dejar el fútbol este año.

"O dejo de jugar o si encuentro una situación que me estimula para una experiencia diferente, lo considero. En la Juve di y recibí todo, llegamos al final de un ciclo y por eso es justo que me quite la molestia", explicó.

El portero de 43 años se tomará algunas semanas para definir su próximo paso, pero lo cierto es que con el lanzamiento de su academia de fútbol y todos sus proyectos personales desarrollados durante la pandemia, Gigi no pareciera tenerle miedo a la vida después del fútbol.