Apenas un mes pasó para que Gianluigi Buffon encontrara un nuevo trabajo luego de anunciar su retiro definitivo del fútbol. El mítico portero italiano de 45 años informó que dejaba la alta competencia el pasado 1 de agosto, luego de casi 28 años de carrera.

Este lunes se conoció su nuevo trabajo, y es que Gigi regresará a la Selección de Italia, donde es el futbolista con más partidos en la historia con 176. Sin embargo, esta vez lo hará en un nuevo papel, ya que el otrora arquero asumió como jefe de delegación de la Azzurra.

Buffon se mostró muy contento por tomar este nuevo papel en Italia. “Estar aquí me hace un hombre feliz, vuelvo a un ambiente que creo conocer bastante bien. Aportaré también con un pequeño ladrillo en todas las dinámicas que viviremos”, exclamó con emoción.

El ex arquero será el reemplazante de Gianluca Vialli, fallecido en enero de 2023 por cáncer de páncreas. El también seleccionado italiano era amigo de Buffon, quien manifestó nostalgia por tener que tomar el puesto que ostentaba él en el pasado.

“Tengo recuerdos maravillosos de Gianluca, teníamos una relación extraordinaria incluso fuera del campo. Después de que se detuvo, seguimos intercambiando camisetas de juego. No tengo la presunción de poder alcanzar sus niveles, sería un error porque cada uno de nosotros tiene su propio camino a través del cual madura y logra darse respuestas que no tienes cuando eres más joven. Venir aquí intentando reproducir a un Gianluca Vialli sería un error, no estaría a la altura. Intentaré ser quien siempre he sido”, señaló.

¿Cuándo juega la selección de Italia?

El sábado 9 de septiembre, Italia visitará a Macedonia del Norte desde las 15:45 horas por la fecha 5 del Clasificatorio a la Eurocopa. El martes 12, en tanto, recibirán a Ucrania en San Siro a las 15:45.