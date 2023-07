Gianluigi Buffon es uno de los futbolistas más legendarios del mundo. El longevo portero italiano fue multicampeón con la Juventus y tiene 45 años recién cumplidos. Pero luego de 28 temporadas desde su debut, anunciará su retiro de la competencia en las próximas horas.

Después de más de mil partidos disputados, el otrora campeón del mundo con Italia en 2006, cerrará el círculo. Debutó con el Parma en 1995, mismo club con el que se retirará esta temporada. Esto, porque rechazó una oferta del fútbol de Arabia Saudita.

Según reveló Tuttosport este miércoles, Buffon está listo para anunciar su retiro. Si bien tiene propuestas de petrodólares en las manos, la idea del portero es dedicarse “totalmente a su familia”.

El medio italiano afirma que el anuncio podría darse incluso hoy. El retiro de Buffon, por otra parte, se confirmaría por redes sociales, puesto que el guardameta no quiere realizar una rueda de prensa.

La oferta de Arabia

Lo que es un hecho es que Gigi Buffon no continuará jugando en Parma. La pretemporada del club ya comenzó y el portero no está dentro del grupo que planifica la 23/24 en la Serie B. Fabio Pecchia no lo considera para jugar este año, por lo que está sin club.

Así, aunque la idea de colgar los guantes lleva varias semanas vigente, una oferta de Arabia lo ha hecho retrasar el anuncio. Son 30 millones de euros provenientes de un club que no se ha dado a conocer los que podrían mantenerlo en vigencia, pero según Tuttosport la decisión ya está tomada.