Gemelo De Boer le pega un palito a Lionel Messi versión 2022: "No está defendiendo... eso no es normal"

La actuación de Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 parece llamada al mayor de los éxitos. Los argentinos creen que, de la mano de La Pulga, podrán volver a levantar una Copa del Mundo que se les niega hace 36 años, y por eso están dispuestos a poner todo su capital en pos de que el capitán de la Albiceleste se muestre de la mejor forma.

Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con esta licencia. Es el caso de Ronald de Boer, ex jugador del Barcelona y uno de los pilares de la nueva generación de futbolistas de Países Bajos, el ex mundialista Ronald de Boer, que analizó tácticamente el desempeño del crack argentino e hizo varios alcances.

"Messi es el más importante en la cancha. A veces no está libre e igual lo buscan los otros jugadores. Puede mejorar si sus compañeros juegan de manera más normal y piensan en otro receptor, porque ahora están Messi-Messi-Messi", asume De Boer, quien tuvo un breve paso por Barcelona en compañía de su hermano gemelo Frank.

La proyección de partido Países Bajos-Argentina



Ronald de Boer, doble mundialista holandés y semifinalista en Francia 1998 espera que en el partido entre Países Bajos y Argentina, este viernes por los cuartos de final de Qatar 2022, se vea otra versión del delantero del PSG: "Si vas a jugar en equipo, se puede aprovechar más que ahora, porque todos los rivales están al lado de Messi".

Así mismo, Ronald cree que la disposición que busca el técnico Lionel Scaloni para la selección albiceleste puede ser un arma de doble filo al momento del retroceso. "Messi no está defendiendo, por lo que el resto está luchando un poco para pararse a la defensiva. Esto crea un agujero en el medio. Eso no es normal", advierte.

Lionel Messi lleva tres goles y una asistencia en cuatro partidos disputados en Qatar 2022. El capitán de la Albiceleste advierte que el duelo ante Países Bajos sera "bravísimo" y destacó a los tulipanes y a su entrenador, el veterano Louis van Gaal. "Es una gran selección, con grandes jugadores y con un gran técnico. Y será muy duro", complementó.

