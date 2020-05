Gary Medel define su futuro tras su aventura en Europa: “Después de Bologna quiero volver a Boca, es un sueño”

El futuro de Gary Medel ha estado muy en la palestra tras una entrevista que brindó a Radio Continental, donde recordó su exitoso paso por Boca Juniors.

No obstante, el Pitbull tiene claro lo que va a hacer. “Todavía tengo dos años de contrato y me gustaría quedarme. Después de la aventura en Bologna, me gustaría volver a Boca, sería un sueño”, manifestó el bicampeón de América en Tuttobologna.

Gary Medel se metió en el corazón de los hinchas de Boca con grandes actuaciones, sobre todo ante River Plate en el Superclásico, goles incluidos.

Asimismo, dijo que regresó a Italia por un tema de paz. “En Besiktas probablemente habría ganado dos títulos, pero elegí Bologna también por la tranquilidad de mi familia”, recalcó.

“Al comienzo de la temporada, el objetivo era mantener la mitad de la clasificación, pero ahora queremos la Europa League, queremos mejorar cada vez más”, profundizó sobre los objetivos deportivos.

Tras la para por la crisis, Bologna marchaba noveno con 34 puntos, pero a sólo cinco unidades de la zona de clasificación a campeonatos internacionales.

Cabe señalar, además, que Gary Medel manifestó que se quiere retirar en Universidad Católica, aunque luego tiene planeado vivir con su familia en España una vez fuera de la actividad.