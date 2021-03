Gareth Bale se sincera sobre su falta de confianza: "Necesitas sentirte bien contigo mismo para vencer a un defensa y marcar goles"

Gareth Bale ha estado en el centro de la polémica luego de que revelara sus intenciones de regresar al Real Madrid la próxima temporada, algo que molestó en demasía a la fanaticada del Tottenham Hotspurs.

Pero el enojo de la hinchada de los Spurs no es el único problema que enfrenta actualmente el delantero galés, ya que la falta de confianza le ha pasado la cuenta y su retorno al equipo comandado por José Mourinho no ha cumplido con las expectativas.

Pese a que el préstamo desde los Merengues se vio como una alternativa para que Bale sumara minutos y recuperara su forma, lo cierto es que el artillero ha tenido una temporada llena de altibajos sin poder afirmarse en la titularidad.

Fue el propio Gareth Bale quien en conferencia de prensa decidió abordar el tema de su presente y de la falta de confianza que muchas veces le ha acechado, impidiéndole llegar a su mejor nivel:

“Para jugar en el último tercio (de la cancha) hay que correr riesgos. Realmente necesitas sentirte bien contigo mismo y poder vencer a un defensor, disparar y marcar goles", reconoció Bale.

El delantero galés detalló que “tanto si eres el mejor jugador como el peor, tener confianza como futbolista, especialmente para mí, es una de las cosas más importantes".

El jugador del Tottenham Hotspurs es consciente de que su rendimiento ha sido intermitente, pero destacó los goles que ha podido marcar en las últimas semanas:

“Estoy aumentando mi confianza poco a poco, lo que ha sido bueno, y eso se ha demostrado en mis actuaciones y en marcar goles", comentó.

Bale no ha podido ganarse un lugar de titular en los Spurs.

Al momento de hacer un balance de su estadía con los Spurs de Mourinho, el artillero no dramatizó:

“Ha estado bien. Tuve un comienzo lento, llegué al Tottenham con un pequeño problema en la rodilla, no había jugado al fútbol continuamente durante un año y medio, así que me tomó un poco de tiempo ponerme en marcha", explicó.

Gareth Bale cerró agregando que: “los últimos meses me he sentido cada vez más fuerte, mi forma y mi velocidad han estado ahí y he marcado algunos goles”.

Si te gusta el fútbol internacional, como a nosotros, este concurso es para ti: Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos. Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.