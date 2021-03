José Mourinho responde a las críticas a lo Mourinho: "Todo el mundo cree que pueden discutir de fútbol con uno de los mejores entrenadores del deporte"

José Mourinho no atraviesa por su mejor momento al mando del Tottenham, equipo que al repatriar a Gareth Bale, se pensaba que iba a pelear la Premier League con los grandes, pero está lejos del Manchester City y fuera de las posiciones de clasificación a torneos internacionales.

Es más, su eliminación en la Europa League ante el Dínamo Zagreb empujó a que muchos hinchas Spurs pidieran su salida.

Mourinho en su estilo, contestó este viernes a sus críticos y adversarios utilizando una analogía con la NASA para explicar que él, es uno de los mejores entrenadores del mundo.

"No creo que nadie vaya a discutir ciencia espacial con la gente de la NASA. Pero todo el mundo cree que pueden discutir de fútbol con uno de los mejores entrenadores del deporte", aseguró.

En todo caso, explica que es algo que no le molesta, porque esto “es la belleza del fútbol y ya me acostumbré. Lo aprecio y eso está bien para mí".

Consultado por cómo se recupera luego de una derrota, Mou cuenta que "honestamente, obtengo fuerza de mí mismo, pero principalmente de las personas que amo y de las personas que sé que me aman, aunque a muchos de ellos no los conozco, ni los he conocido. Tengo tantos mourinhistas en el mundo que juego para ellos".