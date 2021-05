¿Bale se retira del fútbol? El enigmático mensaje que hace especular a toda Europa

Gareth Bale ha emitido unas declaraciones que han hecho especular a los medios ingleses y españoles con su retiro del fútbol.

El atacante viene de cumplir una aceptable campaña con el Tottenham, donde marcó 16 goles en esta temporada, pero debe volver al Real Madrid, dueño de su pase.

Eso sí, en el cuadro merengue no cuentan con él, por lo que el galés de 31 años está reflexionando sobre su futuro y al parecer ya tomó una decisión.

“No diré nada hasta después de la Eurocopa. Sé lo que voy a hacer, pero se armaría un caos si lo digo”, dijo Bale en The Times.

Sobre su experiencia en el Real Madrid, afirmó: “En Madrid esperan que seas un galáctico, es decir, que haga lo que han visto hacer antes a otros jugadores y la verdad, es que seguramente yo no sea como ellos”.

“Me gusta estar con los míos y ser discreto, mientras que hay otros a los que les gusta salir y, bueno, no presumir, pero sí construir su marca, por así decirlo. Son aquellos que van a estos eventos de alfombra roja. Yo nunca he sido así, me gusta jugar al fútbol, irme a mi casa y ser una persona normal”, añadió.

“En España el fútbol está muy magnificado, todo lo que hagas en el Real Madrid está magnificado, y eso supone que tienes cámaras a tu alrededor las 24 horas y los siete días de la semana. Cuesta acostumbrarse”, finalizó.

Bale será parte de la selección de Galés que jugará la Eurocopa a partir de junio, y tras su participación dará a conocer su decisión.