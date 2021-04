Gabriel Arias tras lucirse tapando penales para meter a Racing en octavos de la Copa Argentina: "Tuve la intuición"

Gabriel Arias tuvo una jornada soñada junto a Racing en la Copa de Argentina, transfomándose en héroe en la tanda de penales ante San Martín de San Juan y dándole a La Academia el boleto a los octavos de final del certamen.

Con Eugenio Mena desde el inicio, la escuadra de Juan Antonio Pizzi ganaba por 2-0 hasta diez minutos antes del final, pero los verdinegros se sobrepusieron e igualaron el marcador en apenas tres minutos, obligando a definir el partido desde los doce pasos.

El portero chileno estuvo a la altura y se hizo gigante para contener los lanzamientos de Martín Rivero y Ezequiel Denis, desatando los festejos en Racing y dándole al equipo el paso a octavos de final.

"Tuve la intuición, estuve mirando un poco. No teníamos muchos videos de ellos, había un penal de cada jugador. Rescaldani tenía dos pateados a diferentes lados", comentó Arias tras el duelo.

El chileno agregó que "pudimos pasar, estamos bien, tratando de mejorar. Los chicos están bien".

Pese a su buena jornada en el Estadio Julio Humberto Grondona, Arias no escondió su desazón por haber tenido que llegar a la instancia de los penales:

"Queda la bronca porque San Juan no nos había generado nada. Nosotros solos nos fuimos metiendo. No supimos manejarlo, nos costó", reflexionó.

Arias detalló que "nos fuimos yendo atrás. Empezaron a crecer con centros. Era un partido tranquilo. Prefiero pasar más tranquilo, no me gusta estar esperando hasta el final. Hay que corregir muchas cosas y ser más inteligentes. No puede volver a pasar. Contento igual porque pasamos".

Arias fue el héroe de la tanda de penales ante San Martín de San Juan.

Tras la alegría, ahora Gabriel Arias, Keno Mena y Racing se preparan para enfrentar el domingo a Arsenal por el torneo local y a Rentistas el próximo miércoles por Copa Libertadores, duelo que el portero espera enfrentar de la mejor manera:

"Hay que ser más profesionales que nunca por la seguidilla. Queremos llegar más lejos que el año pasado. Hay que empezar a prepararse, para pelearla e ir al frente y dejar el nombre de Racing en lo más alto", cerró.

