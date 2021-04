"¡Jodeme que otra vez!": Racing le toca la oreja a Independiente recordando histórico gol de Marcelo Díaz

Cuando parecía que se llevaba el empate, Racing se llevó el triunfo ante Independiente. La academia consiguió un agónico triunfo ante el Rojo por la cuenta mínima, luego de un penal sobre la hora que trasformó en gol Enzo Copetti.

El equipo de Juan Antonio Pizzi necesitaba con urgencia levantarse de los últimos resultados y lo hizo ante su rival más importante al otro lado de la cordillera, en un partido fuerte y que se definió en un solo detalle. Uno que hizo recordar lo ocurrido con Marcelo Díaz hace poco más de un año.

En febrero del 2020, carepato fue la gran figura de Racing anotando el gol del triunfo ante Independiente en el minuto 86' en un partido histórico y que hasta el día de hoy está en la retina de los hinchas. Y así lo saben en el club, que tras el partido de este sábado revivieron aquel momento.

Racing se burló de Independiente recordando la noche mágica de Marcelo Díaz. Foto: JamMedia

El tanto en el minuto 97' de Copetti hizo florecer las emociones de aquella jornada histórica en 2020, lo que hizo que las redes sociales de la academia reaccionaran. Con una imagen del chileno Díaz, el club le tocó la oreja a su clásico rival y le dejó una burla que saca ronchas.

En su cuenta de Instagram, Racing publicó una imagen de carepato en el momento en que Racing anotaba el 1-0. "¡Jodeme que otra vez!", fue la frase con que recordaron el agónico tanto del volante ese 9 de febrero del año pasado.

En la academia necesitaban un triunfo como este, no solo por la importancia de sumar en el torneo local, sino porque la situación al mando de Pizzi no había sido la mejor. La victoria le permite al ex técnico de la Roja y Universidad Católica estar más tranquilo e ilusionarse con entrar en la pelea.

