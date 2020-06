Futbolista norteamericano acusa racismo en Italia: “Mi DT me llamaba macaco y me decía que volviera a la selva”

Italia no solo destaca por ser un país atractivo por su cultura, sino por tener una lamentable fama de ser racista, estigma que se ve muy de cerca en el fútbol. En ese sentido, el futbolista norteamericano Fafa Picault confesó que debió irse de aquel país por los constantes insultos que recibía, en especial, en el club que militó: Cagliari.

En declaraciones publicadas por Sport España, el delantero que militó en el club Rossoblu desde 2006 a 2011, confesó que “hay diferentes formas de racismo con las que tuve que lidiar en Italia. Me pasó en varios estadios”.

“Cuando fui a Italia tenía 16 años y con 17 ya subí al primer equipo. Entrenaba con los dos equipos. Y nuestro entrenador del equipo de reservas fue una de las peores personas que he conocido en mi vida. Todos los días tenía que oír cómo me llamaba mono y me decía que volviese a la selva de la que venía, que los jugadores negros no tienen técnica y que apenas saben correr. Me decía que me habían contratado, porque corría mucho. No fue él quien me contrató, sino el presidente”, agregó.

El delantero de Honduras reconoció que realizó las inferiores en el fútbol italiano, pero que por culpa del racimos se tuvo que ir del país. (FOTO: Getty Images)

El ahora futbolista de Dallas FC de la Major League Soccer (MLS) recordó que situaciones como esas lo llevaron a salir de Italia y realizar gran parte de su carrera profesional en Estados Unidos.

Recordemos que situaciones de racismo en Cagliari no es nueva, porque los hinchas más ultras del club son conocidos por insultar a los jugadores de color como, por ejemplo: Blaise Matuidi o Moise Kean.