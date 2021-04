Florentino Pérez borra a los modestos de la Superliga: "Que hagan una segunda liga"

Florentino Pérez no se escondió para defender la Superliga, la iniciativa que encabeza con Real Madrid junto a Barcelona, Atlético de Madrid, Inter, Milan, Juventus, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool y Arsenal que ha generado mucho debate en el mundo del fútbol.

Quien presidirá esta competición habló con El Chiringuito para explicar las razones de esta decisión y se centró en la exposición de los equipos más grandes para salvar a los pequeños a pesar de no tener claro cómo incluirlos en este nuevo torneo. "Hay muchos equipos que tienen que jugar, que hagan una segunda liga", afirmó.

Negó la desaparición de la Champions League y la ligas locales, que pueden ser los pasos previos para ganar los cinco cupos que quedarán abiertos. "Habría muchos equipos que tendrían que jugar la Champions actual", añadió.

Florentino Pérez defendió la propuesta de la Superliga. (Foto: Getty Images)

Sin embargo, confesó, que no tiene claro cómo será la forma en la que esos cinco clubes puedan unirse a los 15 que estarán todas las temporadas. "No sabemos qué criterios emplearemos, lo vamos a trabajar. Será el mérito deportivo. Hemos hecho un comunicado que si lo lee es perfecto. Hablaremos con FIFA, con UEFA. No es una liga cerrada", puntualizó.

¿Qué mensaje tiene Florentino Pérez a los críticos de la Superliga? "Han dicho que es para los ricos y no es verdad. Es para salvar el fútbol y basado en la solidaridad. A alguien le ha interesado explicarlo así, decir que los ricos serán más ricos y los pobres más pobres. Y no es así. Vamos a salir todos y a explicar la verdad de lo que es esto. Vamos a salvar el fútbol, no vamos a consentir que desaparezca el fútbol. Esta es la única opción de salvar a los modestos, a los medianos".