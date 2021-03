En Brasil salen en defensa de Mauricio Isla: "Tiene una historia en el fútbol"

Mauricio Isla ha tenido días ajetrados en el fútbol brasileño. El lateral chileno del Flamengo ha estado en el ojo de la polémica luego que la directiva del mengao intentara el regreso de Rafinha, quien finalmente terminó firmando en Gremio.

El brasileño estaba en los planes para reforzar el lugar donde el huaso brilló en la última temporada, algo que no ha sido bien recibido por la prensa y los especialistas. Y es que luego de ser elegido como uno de los mejores del Brasileirao, extrañó que el club intentara asegurar un reemplazante.

Fábio Sormani, comentarista de ESPN Brasil, se refirió a la situación que vive Isla en el Flamengo y lanzó una ferrea defensa. "Lo que pasa es que Flamengo no está satisfecho con Isla, porque si lo estuviera, enseguida diría "no importa, lo tenemos". Lo que dijo Celso es importante, eso se lo deja Isla. Imagínense cómo se siente el chico escuchando y leyendo sobre todo esto".

Mauricio Isla ha tenido días extraños en Brasil tras lo ocurido con Rafinha. Foto: Getty Images

El brasileño no se detuvo ahí y aseguró que el huaso "es regular, como decía Celso, en el sentido de regularidad. Si no es tan brillante como Leandro, no es mediocre como el otro lado que tuvo el Flamengo. Es un buen jugador, jugó para la Juventus, dos veces campeón de la Copa América con la selección chilena, tiene una historia en el fútbol".

Sormani también realizó una crítica a la directiva y su gesto con el chileno. "Creo que también hubo falta de habilidad de los directores en este asunto (...) No creo que Flamengo gane o pierda un campeonato por Rafinha. Creo que es un muy buen jugador, dije aquí, creo que hubo una injusticia con él, podría haber jugado en un Mundial. Pero Rafinha no es Leandro, gente. Es un muy buen jugador, pero no es Leandro".

Por ahora, Mauricio Isla se mantiene en el Flamengo y espera estar en la pelea por el título nuevamente. ¿Será este el último año del huaso en Brasil? No se sabe, pero tras la negociación con el brasileño, las cosas podrían tomar un nuevo rumbo.

