Eduardo Vargas ha vivido un complicado mes en Brasil. Tras ver una tarjeta roja en el partido entre Palmeiras y Atlético Mineiro en cuartos de final de la Copa Libertadores, el delantero nacional fue cortado del equipo y se mantuvo fuera de las citaciones del DT Cuca.

Vargas no ha dicho presente en tres fechas consecutivas del Brasileirao -se perdió los duelos ante Coritiba, Goiás y América-MG- y durante este tiempo incluso se vio encarado por su hinchada. Y el golpe fue grande para Turboman, según él mismo reconoció.

"Después de la expulsión, caí en depresión. Sentí que no quería nada. No quería salir a la calle, no quería ni ir al supermercado", relató hace unos días.

Pero, finalmente, una buena noticia llegó para el chileno. Vargas entró entre los citados del Mineiro para la fecha 25 del Brasileirao y vuelve a ser una opción en el equipo de Cuca desde su último partido, el que fue el 11 de agosto.

Este domingo, Mineiro visitará a Athletico Paranaense a las 17:00 horas. Vargas estará entre los viajeros. El Galo, ahora séptimo en la tabla de posiciones del Brasileirao, saldrá en búsqueda de un triunfo que lo acerce a los primeros puestos y la clasificación a la próxima Copa Libertadores.