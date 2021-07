Scaloni aleona a Messi antes de la final contra Brasil: "Gane o pierda, seguirá siendo el mejor"

Una nueva final jugará Argentina este sábado, cuando enfrente a Brasil en la definición de la Copa América. Encuentro para el cual el DT de la albiceleste, Lionel Scaloni, le quitó presión a Lionel Messi, la estrella del equipo.

"Seguirá siendo el mejor gane o no", indicó el estratega trasandino, agregando que "es un partido importante, pero hay que tomarlo con calma, con cautela. Hay que hacer lo posible por ganar pero sin ansiedad. Es un partido de fútbol".

Sobre la Pulga, manifestó que "a la final le damos la importancia justa. Leo no necesita un título para demostrar que es el mejor de la historia. Obvio que queremos ganarlo por todos los que estamos acá hace días concentrados, haciendo esfuerzos para no romper la burbuja. Lo de Leo queda en un segundo plano que pueda ganar o no. Ya demostró que es el mejor. Incluso los contrarios lo reconocen".

Sobre el juego que mostrarán, señaló que "vamos a intentar jugar a nuestra manera. Todos saben que hay veces que no se puede dominar por 90 minutos. Eso también se lo escuché a Marquinhos, coincido con él. El rival juega, hay que intentar dominar lo mayor posible. Cuando eres dominado, ser compacto y después volver a encontrar el dominio. Vamos a intentar tener la pelota y dañar cuando sea necesario".

Scaloni espera que los argentinos vuelvan a ganar un título después de casi 30 años. Foto: Getty.

Finalizó sosteniendo que el pasado no tiene que ver con este partido. "No creo en las revanchas. Creo en el trabajo que venimos haciendo, en el proyecto que mañana llegará a su mejor momento. Pero nada de revancha. Es el eterno rival y espero que sea un gran partido. Todo el mundo estará paralizado viendo el partido".