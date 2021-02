Filipe Luis furioso con medio inglés por ponerlo mal con su amigo Diego Simeone

Mientras Flamengo está a punto de ser campeón en Brasil, y el lateral Filipe Luis no sólo piensa en eso, porque hace pocos días concedió una entrevista al medio inglés, Daily Mail, donde entre varios temas se refirió a Diego Simeone, su entrenador en el Atlético Madrid.

El brasileño aseguró que no es fácil jugar para el Cholo porque "no tiene corazón". Según el seleccionado, "nunca se dice a sí mismo, 'oh qué pena, pobre jugador, tengo que hacer esto o lo otro'. No. Todo lo que decida será para ganar".

Como el titular en todos lados fue: Filipe Luis asegura que Diego Simeone no tiene corazón, el jugador explotó en sus redes sociales criticando a los medios que malinterpretaron sus palabras.

"A algunos les molesta mucho que el Atleti sea líder. Tienen que crear polémica con una entrevista en que alabo al Cholo, el mejor entrenador que he tenido, y que es como un padre para mí. Qué pena", escribió en su cuenta de Twitter.

En todo caso, en varios pasajes de la referida entrevista, Filipe Luis deja en claro su amor por Diego Simeone.

"Simeone me dijo, 'vuelve, vamos a ganar de nuevo y necesito un lateral como tú'. Lo hice y me dijo, '¿ves? sólo juegas bien para mí'. Sacó lo mejor de mí. Conocía cada recoveco de mi cerebro", fue una de sus respuestas.