Figura del Athletic con todo contra el VAR: "Estamos viendo a favor de qué equipo se decantan estas situaciones"

El triunfo del Real Madrid ante el Athletic Club sigue sacando ronchas en España. Los merengues se impusieron por un polémico cobro penal, lo que ha generado una serie de críticas y especulaciones en Europa, incluidas las de los propios jugadores rivales, como fue el caso de Iker Muniain.

La figura del conjunto de Bilbao no aguantó la rabia y disparó con todo contra el VAR, que validó una falta para el 1-0 de los blancos muy similar a una contra Raúl García, pero que no fue sancionada.

"No he visto el penalti repetido, pero en directo me ha dado la sensación de que no era", comenzó explicando tras el partido. "Ya estamos viendo como está siendo la tónica en estas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas situaciones. Cada uno que saque sus propias conclusiones", agregó furioso.

Muniain intentó por todos lados, pero no pudo hacer nada ante los cobros arbitrales. Foto: Getty Images

Muniain no se detuvo e insistió en que la falta a su compañero también era penal. "No lo he visto en el momento, pero Raúl me dice que Ramos le pisa claramente. Al final, es lo de siempre, en nuestra área han revisado la jugada y en su área no".

Hasta ahora, lo único de lo que se tiene certeza es que el Real Madrid llegó a los 77 puntos y se mantiene como líder exclusivo de La Liga, a la espera de lo que haga el Barcelona ante Villarreal.