¡Protesta! Faustino Asprilla se indigna con impuesto a la comida ultraprocesada en Colombia y come salchichas frías para reclamar: "Yo veré qué como"

A mediados de junio el pueblo colombiano decidió en las urnas que Gustavo Petro sería su nuevo presidente, y desde hace 10 días, el 8 de agosto, que asumió su mandato. Eso sí, uno de los varios proyectos que tiene en mente hizo irritar de sobre manera al gran Faustino Asprilla.

Y es que el nuevo gobierno de Colombia presentó un proyecto de Reforma Tributaria en el que, entre otras cosas, se añaden impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, tal y como se hace en Chile. Una situación que tiene indignado al histórico "Tino".

Así al menos lo dejó saber él mismo a través de sus redes sociales, ya que el exdelantero colombiano, que defendió la camiseta de Universidad de Chile en 2003, no encontró nada mejor que subir un video a Twitter comiéndose una salchicha fría para criticar duramente la medida.

En el registro audiovisual se puede apreciar al goleador de la Tricolor en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Francia 1998 alimentándose feliz con una vienesa cruda. “Aquí, comiéndome estas salchichas, están bien ricas y esto no me lo prohibe nadie. Yo veré qué como, es mi problema, como lo que quiera, ahora no se pueden comer salchichas", disparó.

"Impuesto para la comida, que para que comamos sano, no, yo veré que como. A mí me enseñaron a comer en la casa, salchicha, butifarra o lo que sea, es la comida del pueblo", lanzó Asprilla para cerrar.

El gobierno colombiano espera poder sumar a sus arcas 2.1 billones de pesos con esta reforma, y uno de sus principales argumentos es que los cafeteros no forman parte de los 21 países latinoamericanos y del Caribe que ponen impuestos saludables. Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, México, Perú, El Salvador, Uruguay y otros sí lo hacen.

Así, el recordado Faustino Asprilla se mostró en contra del impuesto saludable del nuevo gobierno de Colombia, el cual busca combatir enfermedades como la obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras, y dejó en claro que esos alimentos no saldrán de su dieta.