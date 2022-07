Fabián Estay espera que Cruz Azul no tape a Iván Morales con la llegada de un nuevo delantero: "Tiene mucho para crecer, necesita más minutos en el torneo"

Cruz Azul contrató al uruguayo Gonzalo Carneiro para el centro del ataque, algo que Fabián Estay mira como un posible problema para Iván Morales. "Tiene muchos delanteros, no era necesario traerlo a no ser que vendan a Santiago Giménez al Feyenoord", manifiesta el ex mundialista chileno radicado en México.