Colo Colo enfrenta a Huachipato este fin se semana en el estadio Monumental. Y aunque la mayoría de los jugadores dice que está con la cabeza puesta en los acereros, Maximiliano Falcón igual se animó a mirar a lo que pasará la próxima semana ante Universidad de Chile, en Talca.

"Sabemos cómo se vive ese partido, es diferente esa semana, desde que llegué que me dicen que esos partidos se ganan y será muy lindo si me toca jugar, me gustan esa clase de partido", comentó el Peluca en TNT Sports.

Además el charrúa manifestó que "iremos a Talca aunque la cancha no importa, aunque tenemos buenos recuerdos ahí. Pero lo importante es que se genere buen ambiente, sea un lindo partido de fútbol. Sabemos que el clásico vale tres puntos como contra Huachipato, aunque tiene ese sabor diferente. Y nuestra gente estará alentándonos en sus casas".

Indicó además Maxi que "solamente pido, como humilde opinión, que se viva como una fiesta, que no hayan problemas y se disfrute. Somos rivales pero no enemigos, todos somos personas y amamos el fútbol. Se trata de disfrutar ese momento".

Sobre el momento del Cacique, Falcón comentó que "hemos crecido en detalles, en el tema de marcar las oportunidades que tenemos en ataque y algunos otros en defensa también, asuntos tácticos que nos costaron goles. La motivación está, vamos primeros, tenemos una ventaja importante con el que viene atrás que es de los que mejor juegan. Es una presión y responsabilidad linda, vamos a tratar de demostrar nuestro fútbol".

Se refirió además a la dupla que ha hecho con Matías Zaldivia, tras la lesión de Emiliano Amor. "Es un trabajo en conjunto, con Emiliano nos mirábamos y habían detalles para ir aceitando, a Matías no le tocaba ser titular, ahora agarró ritmo y continuidad, eso nos lleva a entendernos mejor. Hay que conversar en las practicas, hablar de estar cubriéndonos las espaldas, cómo pararnos, sabemos que es una zona delicada porque nos pasan y quedan mano a mano con el golero".

Finalmente habló de su continuidad en Colo Colo. "Debo ver eso porque me llamó el Milan", tiró la talla, aunque más serio aclaró que "estoy contento acá, me he acoplado bastante bien, me siento importante para el equipo, positivo. Me siento pilar importante y hay que tratar de dar lo mejor. Ojalá jugar otra Libertadores y dar lo mejor como en esta, que no terminó bien. De lo malo hay que aprender cosas".