Una de las grandes noticias de la jornada de la Liga MX para Chile llegó con Joaquín Montecinos marcando su primer gol en el extranjero y, además, fue uno de mucha importancia pues fue el que le dio el triunfo a los Xolos de Tijuana ante Toluca por 2-1 cuando faltaban cinco minutos para el final de las acciones.

Sin embargo, en el cuadro rival el ambiente para encarar este compromiso no fue el más positivo pues un conocido del Campeonato Nacional, el exjugador de Universidad de Chile, Leonardo Fernández, no estuvo presente por un conflicto disciplinario contra un compañero en un entrenamiento.

El periodista de la cadena mexicana TUDN dio detalles de lo ocurrido en las horas previas al compromiso. "Leo Fernández no sale ni a la banca con Toluca vs Xolos. Le dieron descanso por el altercado en el que tuvo en el entrenamiento con el Dedos López, la disciplina antes que nada", afirmó.

Cabe recordar que el mediocampista uruguayo tuvo un fugaz paso por el cuadro azul durante la temporada 2019 disputando tan solo siete encuentros pero dejando muy buenas sensaciones e incluso llegó a marcar un gol hasta que tuvo que partir nuevamente a Tigres, dueño de su ficha, que lo cedió a Toluca.

"Son decisiones que tengo que tomar, hoy tomé la decisión de que no estuviera ni concentrado. Lo único que quiero comentar es que mi equipo nunca depende de un solo jugador, es un equipo y me tengo que preocupar por todos, veo por todos y si hoy tomé una decisión y me equivoqué ni modo, para eso me han contratado", dijo su entrenador Ignacio Ambriz.