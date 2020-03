Ex juvenil de la Católica: "Me atrevo a decir que la liga de Bolivia es un poquito mejor que la chilena"

El arquero chileno Claudio Santis se desempeña en el Atlético Palmaflor, de la Primera División de Bolivia. Con 27 años, el formado en Universidad Católica reveló que el fútbol del vecino país lo tiene más que sorprendido.

“Me sorprendió bastante el nivel que hay en esta liga, es muy bueno. Yo me atrevo a decir que está o puede estar un poquito más arriba que la chilena”, dijo Santis a Radio Agricultura.

Sobre la misma agregó que “la gente me ha recibido bastante bien, me he llevé otra impresión pensando en lo que puede ser un chileno acá en Bolivia. En Cochabamba son muy cariñosos, me preguntan qué necesito, si me alimento o descanso bien. Estoy agradecido”.

Respecto a cómo se vive la crisis sanitaria por el coronavirus en el país altiplánico expuso que “en Bolivia estamos en cuarentena hace una semana y media y la Presidenta Jeanine Áñez decretó cuarentena total hasta el 15 de abril. Son bien estrictos, puedo salir los días lunes por el último dígito de mi carnet”.

Sentenció que “decretaron cuarentena total por un tema de que no le estaban tomando el peso al virus. En la liga estamos en veremos. El 15 de abril se corta la cuarentena y después veremos”.

Claudio Santis debutó el 2010 con la UC donde fue parte de los planteles campeones del Torneo Nacional de ese año y la Copa Chile 2011. Posteriormente defendió las camisetas de Puerto Montt, San Antonio Unido, La Serena, Colchagua y Santa Cruz.