Ex compañero de Alexis Sánchez y Mauricio Isla en Udinese fue secuestrado en Nigeria

Christian Obodo, ex seleccionado de Nigeria y compañero de Alexis Sánchez y Mauricio Isla en Udinese, vivió un horror luego de ser secuestrado este domingo, logrando escapar con éxito poco después.

El ex futbolista de 36 años, con pasos por Fiorentina y Udinese, fue interceptado por dos sujetos armados en la ciudad de Warri, al sur de Nigeria.

Según explicó Obodo en conversación telefónica con AFP, además de sus dos captores, un tercer delincuente, también armado, escoltaba el secuestro en otro automóvil.

Alexis Sánchez y Mauricio Isla, juntos en Udinese el 2011.

“Empujaron a mi novia fuera del coche. (…) Rezaba e intentaba mantener una conversación con ellos y les preguntaba qué había hecho”, dijo Obodo

Agregó que “ellos me gritaron y me dijeron que si hacía ruido me matarían. Cuando miré detrás y vi que tenía espacio, salí corriendo”.

El ex compañero de Alexis e Isla ya había sufrido un secuestro. En 2012 la policía lo rescató de delincuentes que exigían 188 mil dólares por su liberación.