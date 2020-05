Estrella de los Cleveland Cavaliers de la NBA Andre Drummond sorprende a mesera con una propina de mil dólares

Gracias a The Last Dance, el documental acerca de Michael Jordan que la está rompiendo en Netflix, los fanáticos del deporte están ávidos de noticias e información relacionada al básquetbol, pero esta vez no fue el ex Chicago Bulls quien acaparó las planas, sino que Andre Drummond, pivote de los Cleveland Cavaliers, que sorprendió dejando una enorme propina en un restaurante.

El domingo en la noche la estrella de los Cavs llegó a comer al restaurante "Che" de Delray Beach, Florida, donde pese a gastar sólo 160 dólares en consumo decidió hacer un acto de generosidad dejando una propina de 1.000 dólares a la mesera que lo atendió, Kassandra Díaz, que quedó impresionada con la acción de The Big Penguin.

"No sabía quién era hasta que vi la propina en una factura de 164 dólares", comentó la camarera, y agregó: "Cuando me dieron la tarjeta de crédito, fui a poner los datos y la información para cerrar la mesa y no podía creerlo", escribió en Instagram, donde dio a conocer la generosidad del jugador.

Andre Drummond, pivot de los Cleveland Cavaliers sorprendió con una generosa propina de 1.000 dólares

Díaz detalló que el día en que la estrella de la NBA ingresó al restaurante ella estaba trabajando en su segundo turno doble, ya que debido a la crisis sanitaria por coronavirus la clientela del restaurante había bajado considerablemente, por lo que todo el rubro y los trabajadores estaban pasándola mal.

"Estaba temblando y tenía lágrimas de felicidad después de lo que me dejó. No tenía idea de cómo reaccionar, no quería llamar la atención, pero al mismo tiempo no podía describir la cantidad de aprecio que tenía", aseguró Kassandra, cuya historia con el basquetbolista ha dado la vuelta al mundo.

"Es increíble ver a personas que muestran actos de bondad en estos tiempos inciertos. Esta es una historia que nunca olvidaré, muchas gracias de nuevo Andre", finalizó la afortunada mujer.