Era que no: en Paraguay aseguran que Ronaldinho jugará un torneo de presos en la cárcel

¿Tu equipo se la puede con este desafío para ganar un nuevo kit Umbro? Sube un video entre 15 y 30 segundos en notjustforpros.umbro.com mostrando por qué merecen usar el ���� Los ganadores recibirán un nuevo set de balones, ropa de entrenamiento para todo el equipo y el lanzamiento de su propia indumentaria Umbro. @umbrochile @umbro

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Mar 10, 2020 at 1:18pm PDT