Si el caso de Byron Castillo tiene a Chile muy pendiente, lo que pasa en Ecuador es igual de potente. Esto porque los hinchas de ese país tienen claro que la nacionalidad del jugador siempre ha sido un tema engorroso, el que incluso fue abordado por el cuerpo técnico de su club, Barcelona de Guayaquil.

El entrenador argentino Jorge Célico es quien le sacó a Castillo su mejor rendimiento como lateral derecho, por lo que en su momento abordó el asunto de que no fuera citado a la selección ecuatoriana.

"Solo el hecho de tener una inconsistencia es complicadísimo. Me da mucha pena por el muchacho (Castillo)", manifestó en junio del 2021 el estratega de Barcelona.

Luego comentó que "es un lateral de un nivel enorme, uno de los mejores en su puesto, pero alguna situación anómala debe haber para no tomar el riesgo de convocarlo", dejando en claro que el tema de su nacionalidad siempre fue confuso.

El DT argentino incluso explicó que le pasó alguna vez algo similar. "A mí, en divisiones juveniles (dirigió la Sub 20 y Sub 23 de Ecuador y coordinó las menores) me ha pasado que mando listados (de jugadores para convocar) y al recibir el listado de vuelta tiene un nombre en rojo porque dice ‘inconsistencias en la documentación’. Eso no quiere decir que sea algo malo, sino que hay que investigar más sobre ese tema", explicó.

Por ahora, Castillo cuenta con el respaldo de su DT, que lo puso como titular en el Clásico del Astillero ante Emelec el miércoles en la noche, donde cumplió una buena actuación a pesar de todos los problemas que acarrea.