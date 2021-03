En Argentina apoyan a Juan Antonio Pizzi por defender contra River con "dos buses" metidos en el arco "a lo Caruso Lombardi"

Juan Antonio Pizzi afrontó un partido complicado este pasado domingo por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina: el ex DT de la selección chilena y actual entrenador de Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz en Racing Club, visitó al River Plate de Marcelo Gallardo.

Hace sólo semanas, Racing fue goleado 5-0 en la Supercopa de Argentina y Macanudo se preocupó de no ver una nueva humillación contra el Millo. Para ello, Pizzi preparó el partido con énfasis en defender como candado y la expulsión de Juan José Cácares en los 57’ obligó a retrasar aún más las líneas.

En Argentina, diario Olé aseguró que Pizzi y Racing defendieron con dos buses metidos en el arco, al más puro estilo de Caruso Lombardi.

“Por qué poner dos micros”, titula Olé validando la postura del DT agregando que “Pizzi metió a todo Racing atrás contra River en busca del 0 a 0 y le salió bien. Lo marcó el antecedente reciente de la final de la Supercopa. Racing consiguió no irse derrotado del Monumental. De recibir cinco goles hace 25 días pasó a no sufrir ninguno. Fue con un propósito y lo logró. No tuvo complejos en comprometer a todo el equipo en la defensa, ‘poner dos micros delante del arco, diría Caruso Lombardi”.

Complementan que “Pizzi dijo que no había podido dormir después de la final de la Supercopa. Y decidió algo por lo que se le iban a venir encima la tradición, la historia y la cátedra. Quizá quienes vivieron tiempos de gloria de la Acadé se abochornen y sientan mal gusto de ver al equipo sin ninguna ambición, asumiendo inferioridad y deseando el final del partido desde el minuto cero”.

Sentencian que “pocos apostarían a que, jugando siempre así, el DT dure mucho en la Acadé. Pero no jugará siempre así. Estar en Racing y enfrentar a River tiene hoy un contexto que no puede obviarse. Menos, cuando quedó casi todo el segundo tiempo con diez. Pizzi sabrá que jugar así tiene patas cortas, y ya tendrá encima el juicio de los que se avergüenzan de ver a un grande colgado del travesaño. Claro, seguramente son más los que no querían avergonzarse con otra goleada y, por este domingo, eso le alcanza”.

