En la útima nómina de la selección boliviana llamó la atención la presencia de Marc Enoumba, camerunés de 28 años que juega en el Always Ready de El Alto.

El defensor africano recibió su primera convocatoria 5 años después de arribar al país altiplánico sin siquiera saber de su existencia.

En diálogo con TyC Sports repasó su historia: "Mi vida era sencilla en Camerún. Tuve la suerte de que mis papás hicieron todo para que no me falte nada".

"El fútbol allá es bien parecido al de Sudamérica. Los jugadores son rápidos. La diferencia es que en Sudamérica los jugadores son un poquito más técnicos. Ahora, en lo económico, ahí es donde hay un pequeño problema. No están tan bien. No le dan suficiente a los jugadores", añadió.

En 2016 Enoumba estaba buscando nuevas oportunidades, cuando su representante lo puso en contacto con un socio que tenía una escuela de fútbol en Cochabamba.

Enoumba en el Always Ready de Bolivia (Archivo)

"La verdad que no tenía idea de lo que era Bolivia. No lo pensé dos veces. Estaba en ese punto en el que no quería seguir en el torneo local. Buscaba para vivir otra experiencia. Hice toda la documentación para poder viajar", recordó.

Y el Municipal Tiquipaya el que le dio la oportunidad: "Al principio fue complicado. Llegar a un país donde se habla otro idioma, no poder conversar con nadie. Nunca voy a olvidar mis primeros compañeros. Me ayudaron a poder hablar. Nos hicimos amigos. Me mandaban mensajes. Siempre estuvieron ahí. Después tomé algunas clases por internet para aprender más rápido a hablar. Pero les agradezco muchísimo. Me ayudaron a que me adaptara muy rápido".

Un partido entre su humilde equipo y el Always Ready cambió su destino: "Fue en la Copa Simón Bolívar, un torneo donde los campeones de cada asociación se encuentran para subir a la Primera División. En ese grupo nos tocó Always Ready. Lo ganamos en la ida y en la vuelta. Ya venía haciendo buenos partidos. Se me acercó el presidente. Me habló de su proyecto. Me dijo que necesitaba jugadores con mis características para poder subir a la liga".

Terminó subiendo a la primera división de Bolivia con el Always Ready y jugando Copa Sudamericana, Libertadores y ahora las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 con la selección altiplánica, tras nacionalizarse recientemente.

"La familia lo tomó de la mejor manera. Nunca había visto a mi papá con una felicidad tan grande como cuando lo llamé para contarle que me dieron la ciudadanía y cuando me convocaron para la selección. Hizo como una fiesta en la casa", terminó.