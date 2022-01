Tite, entrenador de la selección de Brasil , explicó los motivos para no nominar a Renan Lodi a esta doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas , quien aún no se encuentra con su esquema de vacunación completo por lo que apunta a evitar problemas con las autoridades.

Tite descarta a uno de sus futbolistas en Brasil por no estar vacunado: "Es una responsabilidad social"

La selección de Brasil ya tiene su cupo al Mundial de Qatar 2022 y tras 13 partidos que ha logrado disputar son cómodos líderes de las Eliminatorias Sudamericanas y en esta doble jornada que se avecina se enfrentarán a Ecuador como visitantes para luego cerrarla frente a Paraguay en condición de local.

Los pentacampeones del mundo pese a lo tranquilos que están en la clasificación cuentan con el grueso de su estelar plantel y en la nómina figuran gran parte de sus estrellas a excepción de Neymar, quien todavía está lesionado y está en la fase final de su recuperación para ponerse a punto con el PSG.

Sin embargo, Tite decidió prescindir de uno de sus futbolistas habituales por no estar vacunado y se trata de Renan Lodi, por lo que el entrenador aclaró el tema por completo. "Quedó excluido de la posibilidad de ser convocado por no estar vacunado. Esa información nos la pasaron, entonces perdió la posibilidad de postularse por no haber sido vacunado", afirmó.

"La vacunación es una responsabilidad social, es mía y de la persona que está a mi lado. Traigo esa responsabilidad conmigo, yo y mi familia, yo mismo y las personas por las que tengo responsabilidad. Ojalá tuviera a mis padres, no los tengo, pero quería la oportunidad de poder protegerlos. Así que veo una responsabilidad social", añadió.

Tite explicó que este descarte también obedece a cualquier problema con las autoridades de Ecuador por la documentación del defensor del Atlético de Madrid. "Renan no podría ingresar a Ecuador, aquí en Brasil también tendría restricciones. Tenía la primera dosis de la vacuna ahora el día 10, por lo que no estaría apto dentro de las normas sanitarias de los países para poder ingresar y estar con la delegación".