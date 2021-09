Argentina estrena su corona de la Copa América ante Venezuela en el inicio de la triple jornada de septiembre de las Eliminatorias Sudamericanas hacia Qatar 2022, un duelo en el que el favoritismo para los campeones continentales reinantes llegan con un claro favoritismo ante la Vinotinto en Caracas.

Para los locales la situación es bastante compleja pues a semanas de jugarse estos tres compromisos, renunció el entrenador José Peseiro y ahora deberá debutar Leonardo González con las dudas que siempre trae un nuevo ciclo. Además, son varias las bajas que tienen en el equipo.

Pese a todo no falta el optimismo en Venezuela pero al periodista Edgardo Márquez se le fue de las manos la emoción por completo. "¡No es nacionalismo! ¡Es la realidad! Hoy, Yeferson Soteldo es más que Lionel Messi", escribió quien se encarga de los relatos a través de su cuenta de Twitter.

El periodista le tiene toda la fea del mundo al exjugador de Universidad de Chile, quien luego tuvo un gran paso por el Santos de Brasil y ahora está en el Toronto FC de la MLS. "En dinámica en el campo es más el venezolano Ojalá el juego colectivo de los nuestros pueda superar no sólo las ausencias sino también la falta de trabajo. ¿Cuántos lo creen?", apuntó.

Las críticas no faltaron y le respondieron por su exageración tanto venezolanos como argentinos. "Sinceramente no me gustó el debut de Messi en el PSG. Si ese es su nivel hoy, el nuestro creo que es más. ¡A ver qué dice el partido!", siguió argumentando en favor de Soteldo.