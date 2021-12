La Asociación Europea de Clubes amenazó con no liberar a los jugadores internacionales para la Copa Africana de Naciones debido a la variante Ómicron.

Ojo Conmebol: clubes europeos amenazan con no prestar a jugadores para la Copa Africana de Naciones

Este miércoles la Asociación Europea de Clubes (ECA) advirtió que podría no liberar a los jugadores internacionales para la Copa Africana de Naciones que se juega desde el 9 de enero hasta el 6 de febrero en Camerún.

En los clubes del viejo continente temen por la variante Ómicron y que los jugadores vuelvan contagiados tras la competición, por lo que piden asegurar protocolos sanitarios.

"Por lo que tenemos conocimiento, la Confederación Africana de Fútbol no ha hecho público todavía un protocolo médico y operativo adaptado para el torneo de la CAN, sin el cual los clubes no estarán en disposición de liberar a sus jugadores para el torneo", señaló en un correro electrónico enviado a la FIFA.

Desde agosto de 2020, según las reglas de la FIFA, los clubes pueden retener a sus jugadores si "una cuarentena de al menos cinco días es obligatoria a contar desde la llegada al lugar en el que se debe disputar el partido de la selección nacional".

Por su parte, Veron Mosengo-Omba, secretario general de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), se reunió con directivos de la organización para discutir estos asuntos.

"Las reuniones fueron importantes para lograr un nivel de comprensión sobre el estado de preparación en Camerún. Hay mucho trabajo por hacer y tenemos que seguir con el mismo impulso, no podemos descansar, tenemos que trabajar todo el día. Todos deben unirse a los esfuerzos porque queremos ver una gran Copa de África aquí en Camerún en enero del próximo año", dijo Mosengo-Omba.

La Copa Africana de Naciones por el momento está en duda, un antecedente para que la Conmebol tome nota de cara a las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022 que se juegan también en enero.