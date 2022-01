"El orgullo no me entra en el pecho": Hernán Galíndez envía emotivo mensaje después de su brillante actuación con Ecuador ante Brasil

El enfrentamiento entre Ecuador y Brasil por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 estuvo marcado por la temprana expulsión del arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, que después de una horrenda patada en el cuello a Matheus Cunha fue expulsado cuando el reloj recién marcaba los 15 minutos del primer tiempo.

Situación que llevó al técnico de la Tricolor, Gustavo Alfaro, a perder un cambio para sacar al mediocampista Alan Franco y dar ingreso al portero de Universidad de Chile Hernán Galíndez, y después de todo el cambio no resultó ser perdido. Seguramente el cuidatubos no tenía pensado ingresar, pero lo hizo y estuvo imbatible.

El dorsal 12 del Romántico Viajero recibió críticas racistas de un hincha ecuatoriano por su nacionalidad argentina y este le respondió en redes sociales, pero también lo hizo en la cancha. Esto porque en la portería estuvo impecable y se llenó de elogios, y tras eso usó sus redes sociales para agradecer.

Galíndez mostró la enorme felicidad que siente al representar a la Tri y tras la igualdad 1-1 con la Verdeamarelha indicó que "si antes me sentía orgulloso de ser parte de este grupo, ahora es una sensación más grande que no me entra en el pecho".

El equipo de Alfaro aún no asegura su clasificación al Mundial de Qatar 2022, pero está muy cerca, por lo que la nueva contratación del Chuncho avisó que "vamos a luchar contra todo y todos unidos como siempre, y rodeados por el calor de nuestra gente. Todavía falta, pero vamos juntos Ecuador querido".

Con el resultado ante el Scratch, Ecuador quedó perfilado para decir presente en la próxima cita planetaria de noviembre y el cuidatubos de la U tuvo la tremenda posibilidad de mostrar sus condiciones que ilusionan tanto en la Tricolor, pensando en lo que queda de Eliminatorias, como en el Centro Deportivo Azul, de cara al arranque del Campeonato Nacional 2022.

Galíndez, de 34 años, exhibió buenas condiciones en la portería azul en el Torneo Internacional de Verano, y ahora seguramente buscará mantener su gran alza de nivel para seguir siendo considerado para la selección y poder estar en Qatar, y también para responder a la titularidad en el equipo de Santiago Escobar.