Mario Balotelli está teniendo un renacer en el fútbol a la edad de 31 años. Después de pasar por la Serie B de Italia, se ha encontrado con su mejor fútbol en el Adana Demirspor de Turquía.

En aquel club ya acumula 10 goles en 22 partidos ligueros y con sus anotaciones ha ayudado al equipo a ubicarse en los primeros puestos, cerca de la clasificación a copas europeas.

Su buen momento fue premiado por Roberto Mancini, técnico de la selección italiana, quien lo convocó en enero pasado y que aún lo tiene en cuenta para el repechaje europeo.

En diálogo con el medio El Atlético, el delantero italiano señaló: "He perdido algunas oportunidades en mi carrera para estar a este nivel. Pero estoy 100% seguro de que mi calidad está al mismo nivel que antes. Pero yo, repito, he perdido algunas oportunidades. Sucede”.

Balotelli se comparó con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: "Hoy en día no puedo decir que soy tan bueno como Ronaldo, porque Ronaldo ha ganado cuántos Balones de Oro ¿Cinco? No puedo compararme con Messi y Ronaldo, nadie puede".

"Pero si nosotros sólo hablamos de calidad, de calidad futbolística, no tengo nada de qué estar celoso a decir verdad", afirmó.

El ex Inter recordó sus etapas anteriores: "Dejar el Manchester City creo que fue mi mayor error. En el año que me fui jugué muy bien en Milan durante un año y medio, pero después tuve problemas".

"Y ahora que soy mayor, sé que no debí haberme ido del City en ese momento. Todos estos años han visto al City mejorar, mejorar y mejorar. Pude haber sido como Sergio Agüero durante mucho tiempo...", lamentó.

Sobre sus próximas metas, comentó: "El único objetivo que tengo es ir a la selección e intentar llevarla al Mundial, intentando también llegar a los tres primeros lugares de la liga con el Adana".

"Para mí la normalidad debe estar en la selección. Lo que no es normal es cuando no estoy. Así que obviamente estoy trabajando para estar allí en marzo cuando tengamos las eliminatorias. y espero que me llamen", finalizó.