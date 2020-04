El live definitivo: Ronaldo, Beckham, Figo, Roberto Carlos y Casillas reviven a los Galácticos del Real Madrid en Instagram

El Real Madrid destruyó el mercado a principios de este siglo. Con bombásticos fichajes consecutivos como los de Luis Figo desde Barcelona, Zinedine Zidane desde Juventus, Ronaldo desde el Inter y David Beckham desde Manchester United se comenzaron a armar los Galácticos, a los que se sumaron los que ya estaban en el Bernabéu como Roberto Carlos o Rául. Si bien la calidad del equipo deslumbraba, entre todos no pudieron ganar la Champions, pero el nivel del 11 será recordado por siempre.

Pues bien, en medio de la cuarentenas a nivel mundial, cinco de ellos se reunieron en Instagram para hacer una transmisión para la eternidad con Ronaldo como maestro de ceremonia en su red social, invitando a todos los cracks a participar de él.

Así fueron desfilando Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham e Iker Casillas, lo que hizo las delicias de los fanáticos del Real Madrid y del fútbol en general a través de todo el mundo.

Ronaldo con Beckham y Casillas en su live definitivo.

Roberto Carlos fue pura risa, mostró sus “bebidas espirituosas” de colección que tiene y aplaudió al Fenómeno. “Aprendí mucho de ti”, dijo el hombre de la zurda gloriosa.

Figo, por su parte, recordó que “todos los años que pasamos juntos fueron especiales. El ambiente era bueno y eso que teníamos mucho talento en la plantilla. Cada uno sabía su rol y su posición dentro del club. Allí pasamos unos grandes momentos. La época de los Galácticos no se va a repetir. El fútbol es impredecible y da mucha incertidumbre por eso es tan bonito. Todos sabíamos cuál era nuestra función. En algunos sitios nos querían matar como en Pamplona. Tuvimos la oportunidad de juntar talento y también gente muy humana”.

Un equipazo. Arriba: Casillas, Helguera, Ronaldo, Guti, Figo y Zidane. Abajo: Míchel Salgado, Roberto Carlos, Raúl, Raúl Bravo y Beckham. (Foto: Getty Images)

Por su parte, Ronaldo le confesó al portugués que “yo era feliz entrenando contigo y los demás. No podíamos ganar todo, el fútbol es así y también es lo bonito del fútbol”.

Luego fue el turno de David Beckham y un esforzado inglés de Ronaldo. “Mi inglés no es muy bueno. Cuando bebo vino, mi inglés es bueno, pero ahora en cuarentena no bebo vino”, lanzó de entrada entre risas

Ahora ambos son dirigentes. El brasilero es el máximo accionista del Valladolid y el Spice Boy es fundador y presidente de Miami FC de Estados Unidos. “Los dos equipos se visten de rosa, son parecidos”, rieron sobre las coincidencias.

“Para mí también, pero tú eras de los mejores. Ponías la pelota donde querías. Muchas gracias por todos esos balones que me diste”, lanzó el campeón del mundo recibiendo un “los futbolistas brasileños son los mejores” de parte del inglés.

Iker Casillas cerró el desfile de estrellas. “Atajé un penal antes de que entrases tú el día de tu debut, un minuto antes, aunque lo hice yo. Era un privilegio tenerte en el Madrid. Con tu cariño y tus maneras te ganaste el corazón de todos. Fue una época muy buena”, manifestó el portero al Fenómeno.

También pasaron Roberto Carlos y Figo por el live del Fenómeno.

Poniéndose más serio, Iker recordó el infarto que lo tuvo contra las cuerdas. “Lo mío fue un susto tremendo. Tuve suerte que me pasó en el campo de entrenamiento y fue lo que me salvó la vida. Estaré siempre agradecido a los médicos. Si me llega a pasar en otro sitio seguramente no estaría ahora hablando contigo”, rememoró.

Para el cierre había una sorpresa. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entró a la conversación para mandar un mensaje. “Prima la salud. Si hay riesgo, no se juega. La situación es seria. Se iniciará, se volverá cuando podamos hacerlo. No vamos a arriesgar la vida de una persona por un partido de fútbol. Jugaremos cuando podamos”, remató el mandamás del fútbol mundial.

Sin dudas, el live definitivo.