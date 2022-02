El Real Betis está teniendo una de sus mejores temporadas de los últimos años, con el equipo a un paso de los octavos de final de la Europa League y en el tercer lugar de la Liga española.

Aún falta mucho, pero los hinchas ya se ilusionan con una final en el torneo continental, sobre todo porque se juega en el Ramón Sánchez Pizjuán, estadio del Sevilla, su archirrival.

Este miércoles Manuel Pellegrini se refirió a esta posibilidad: "No pensamos en la final y mucho menos en dónde se juega. Estamos con los pies en la Tierra, en dieciseisavos de final ante el Zenit, haremos todo lo posible por avanzar a la siguiente ronda".

"Tenemos confianza, pero faltan octavos, cuartos, semifinales... No hay nadie del Betis pensando en la final, sólo en el partido de mañana", añadió.

Otro que respondió al deseo de los hinchas béticos, fue el veterano Joaquín, quien sin embargo, no estaba al tanto de que la final del 18 de mayo se jugaría en Sevilla.

"No, no lo sé porque no quiero comerme el oso antes de matarlo. ¿En el Sánchez-Pizjuán? Ah mira, pues no estaría mal terminar ahí...", dijo el ex Málaga.

"Imagínate, y donde ellos son de alguna manera los últimos ganadores, han ganado seis copas de Europa y para nosotros sería algo muy especial. Para la ciudad de Sevilla en sí", comentó.

El Real Betis se enfrenta al Zenit este jueves a las 17:00 horas en el Benito Villamarín de Sevilla por la vuelta de los 16avos de final de la Europa League. En la ida los andaluces se impusieron como visita por 3-2.