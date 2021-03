Fredy Guarín reconoce que llegó a pesar 105 kilos: "Mi físico no era el de un profesional"

Fredy Guarín, de 34 años, generó mucha expectativa al volver a Colombia, pero tras su debut en Millonarios fue blanco de críticas por su sobrepeso.

El volante cafetero venía de defender al Vasco da Gama de Brasil, pero en 2020 apenas disputó tres partidos, por lo que su condición física dejaba mucho que desear.

El ex Inter de Milán reconoció que después de ver los memes que le dedicaron se tuvo que poner las pilas y comenzar con una dieta estricta.

“Los memes me hicieron reír bastante, pero me motivaron mucho. Mi cuerpo no era de un jugador de fútbol profesional, ya estaba más allá jugando en la cancha del barrio. Empezaron los memes, y yo dije, eso es lo que me gusta, que hablen, que yo lo convierto pa’l otro lado”, dijo Guarín en sus redes sociales.

Fredy Guarín pasó de pesar 105 kilos a 91 kilos en sus primeros dos meses en Millonarios. Aclara que puede y va a estar mejor y, entre otras cosas, cuenta que el meme de la foto en Envigado fue una de sus principales motivaciones.

"Así empecé, viendo los memes con la panza pa fuera. No puedo estar así, miraba y miraba la foto. Llegaba a almorzar y miraba la foto", añadió.

Finalmente, el colombiano celebró que en apenas dos meses logró mejorar su estado físico: "El tema de la dieta y los entrenamientos no fue fácil, en dos meses baje 14 kilos (estaba en 105), no fue fácil pero se puede, porque está en la mente".