Jorge Sampaoli está cerca de clasificar a la próxima Champions League con el Marsella, aunque ese gran trabajo no le alcanzó para ser reconocido como el mejor entrenador de la temporada por la UNFP francesa.

El campañón de Marsella no alcanza y Jorge Sampaoli queda con cuello: eligen a otro entrenador como el mejor de la liga francesa

El trabajo de Jorge Sampaoli en el Olympique de Marsella ha sido brillante. Tiene al elenco en zona de clasificación a Champions League a una fecha del final, pues marcha tercero con el mismo puntaje del Mónaco y con dos de ventaja sobre el Rennes.

Además llevo a su equipo a la semifinal de la Conference League, por lo que se ha valorado mucho la idea de juego que ha impregnado en el tradicional club francés. Por lo mismo, se pensó que en la entrega de los premios de la Union Nationale des Footballeurs Professionels (UNFP), un símil del Sifup chileno, podía ser elegido como el mejor DT.

Sin embargo, el ex entrenador de la selección chilena no se quedó con el galardón a pesar de estar entre los cinco finalistas, donde Mauricio Pochettino, a pesar de ser campeón de la Ligue 1 con el Paris Saint Germain, no apareció nominado.

El elegido fue Bruno Genesio, técnico francés que dirige al Rennes, de gran campaña durante la temporada y que en la última fecha venció justamente al Marsella de Sampaoli, por 2-0.

Se quedó con cuello Sampaoli para obtener esta distinción individual, aunque tiene todas las chances de quedarse con el premio mayor en caso de entrar a la próxima Champions League, el gran objetivo de la temporada.

Para eso debe ganarle al Racing de Estrasburgo en la última fecha y así se asegura ir, al menos, a las clasificaciones del torneo más importante de Europa. En caso que Mónaco tropiece con Lens, puede optar a una clasificación directa a la zona de grupos.