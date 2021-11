Atrás quedaron los tiempos donde los futbolistas se preocupaban poco y nada de su aspecto estético, y en competencias de primer nivel como la Premier League, Bundesliga y Serie A de Italia es cada vez más habitual ver a los jugadores con un acabado y flamante look.

En ese sentido hay una moda que está creciendo como la espuma entre las figuras del balompié inglés: los implantes de barba, tendencia que se generó y masificó entre los deportistas gracias al histórico Wayne Rooney.

El ex crack de Manchester United era conocido -además de su talento brutal con la pelota- por su calva apariencia, con unas notorias entradas en la frente que incluso le agregaban edad a su apariencia.

Pero una vez que colgó los botines el goleador histórico de los Red Devils se realizó un tratamiento de injerto de vellos en la barba y en el cabello, cambiando radicalmente su look y dando inicio a un nuevo trend.

De acuerdo a The Sun, los traspantes de pelo y vello facial han crecido exponencialmente en los últimos meses, algo que confirma el Doctor Matee Ullah, cirujano top en trasplantes de cabello en Inglaterra y que tiene como clientes a varias figuras de Premier League.

“Hemos recibido más peticiones de futbolistas que nunca. Vendrán y se someterán al tratamiento al final de la temporada y para Navidad su cabello comenzará a crecer", reveló.

Ullah detalló: "pero la última moda son las barbas y la barba incipiente. Se toman moléculas de cabello individuales de la parte posterior de la cabeza y luego se colocan alrededor de la cara".

Según el citado medio, los jugadores de la Premier League pagan un monto aproximado de £ 4,000, es decir, un poco más de 4,462,768 pesos chilenos por el tratamiento que puede durar hasta 8 horas.

"Recientemente hice una con un jugador de la Premier League al que no puedo nombrar. Juega en un club de Londres", dijo el médico agregando que "estoy sujeto a la confidencialidad de los pacientes, por lo que no se me permite nombrarlos. También hice una leyenda de Inglaterra , pero él también quería que fuera discreto".

El doctor Ullah entregó un importante antecedente a considerar, dejando en claro que el procedimiento no sólo está de moda por algo de vanidad, sino también por la carrera en sí de los jugadores.

“Si no te ves bien, no obtienes el respaldo. Es por eso que muchos de los futbolistas están comenzando a recibir estos tratamientos. Quieren seguir siendo populares y relevantes y prolongar sus carreras", justificó.

"Cuando miras a los mejores jugadores como (Lionel) Messi y (Cristiano9 Ronaldo, la razón por la que son los mejores en su juego es porque cuidan todos los aspectos de su apariencia", cerró.