Este martes el West Ham United de la Premier League informó que el defensa francés, Kurt Zouma, será sancionado con dos semanas sin sueldo debido a un episodio de maltrato animal.

El jugador de 27 años dejará de recibir unos 300 mil euros por patear, abofetear y lanzar una zapatilla a sus dos gatos en su casa en Londres. El importe será donado a organizaciones caritativas a favor de los animales.

El maltrato se descubrió por un video que fue subido a TikTok y luego circuló por otras redes sociales. En el clip se escuchaban risas y la publicación se añadían emojis de carcajadas.

Zouma pidió disculpas después: “Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento del que sinceramente me arrepiento. También me disculpo con cualquiera a quien haya molestado con el video. Quiero asegurarle a todos que nuestros gatos están bien y saludables”.

Sin embargo, sus excusas no fueron aceptadas por los hinchas del Watford y el West Ham este martes, cuando el francés fue titular en un partido de la Premier League. El futbolista fue pitado y se escucharon cánticos condenando sus acciones.

En tanto, la Real Sociedad de Prevención de Crueldad a los Animales tomó posesión de los gatos y señaló que abrirá una investigación, mientras colabora con la policía.