"El Atlético, Atalanta y Fiorentina nos han llamado": agente de Charles Aránguiz revela ofertas en Europa

Charles Aránguiz se deja querer en Europa. El príncipe regresó de su lesión a gran nivel y hasta se dio el lujo de anotar en la última victoria del Bayer Leverkusen. Un nivel que lo ha hecho brillar y ha llamado la atención de varios clubes.

El volante termina contrato con el equipo de las aspirinas en junio, por lo que está abierto a escuchar ofertas. Su agente, Fernando Felicevich, conversó al respectó y reveló que tres equipos gigantes del viejo contienente ya consultaron por sus servicios.

"Estamos pendiente de varias ofertas de Europa. Quiere seguir allá, pero por ahora no hay ofertas que nos gusten. El Atlético, de España, y Atalanta y Fiorentina de Italia nos han llamado, pero no han hecho oferta", dijo el representante a Fox Sports.

Además, Felicevich sorprendió al revelar que no ven con malos ojos regresar a nuestro país o a Brasil. "Si no convence nada, volver a Sudamérica será una posibilidad siempre. Charles está muy unido a Chile y no lo consideraría un paso atrás".

Aranguiz ha tenido una gran temporada junto al Leverkusen, donde si bien no avanzaron en Champions League, se mantiene peleando con grandes chances en la Europa League.