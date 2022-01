Tras el título del Brasileirao la pretemporada de Atlético Mineiro es bastante animada y así lo demostró Eduardo Vargas al aceptar un desafío de su compañero Matías Zaracho. El chileno no le tuvo miedo a nadie.

Eduardo Vargas vive un gran momento anímico con Atlético Mineiro, más reciente campeón del Brasileirao, y en estos días de pretemporada se demuesta que junto a sus compañeros la pasan de la mejor manera preparándose para una campaña en la que tienen pretensiones de también imponerse ne Copa Libertadores.

En uno de los momentos más calmados en medio de estos entrenamientos, varios futbolistas del equipo brasileño se encontraban cerca de una piscina llena de hielo con tan solo un miembro del club dentro de ella, pues parecía algo exclusivamente para los más valientes. El delantero chileno miraba desde lejos.

Es por eso que en ese momento, uno de los estelares del Galo, Matías Zaracho, empezó a desafiarlo al atacante de la Roja. "No tenés huevos acá, no tenés huevo", le dijo en varias ocasiones el argentino pero lo que no se esperaba era la gran reacción que tuvo el goleador nacional.

Turboman le preguntó cuánto le daba para hacerlo pero el transandino nunca le dio un monto. Pese a eso, el chileno nunca se intimidó y se fue directamente a la pequeña piscina para lanzarse de pecho despertando todas las risas de los que se encontraban ahí presentes.

Vargas no podrá disputar el primer partido de su club en el Mineirao pues será este miércoles 26 de enero frente al Villa Nova mientras que el delantero estará en la concentración de la selección chilena para la doble jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.