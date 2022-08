Eduardo Vargas ha atravesado un duro momento en su paso por el Atlético Mineiro. Tras la expulsión en la Copa Libertadores, Turboman se llenó de críticas en el club, con los hinchas y la prensa brasileña, quedando marginado en el partido posterior.

En la derrota por penales en los cuartos de final ante el Palmeiras, el delantero chileno ingresó en el segundo tiempo. La idea de Cuca era que participara en la tanda desde los 12 pasos, pero nada de esto ocurrió.

Por reclamos, vio la tarjeta roja y dejó a su equipo con 10 en el peor momento. Los cuestionamientos no se hicieron esperar, al punto de que su técnico le tiró la oreja públicamente y lo dejó cortado para el choque con el Coritiba. Pero no sería lo único, ya que posteriormente se conocería que el club no lo quiere más.

Rumores sobre su salida al final de la temporada y hasta una reunión con Fernando Felicevich fueron destapadas por los medios brasileños, lo que parecía sepultar el paso del chileno por el Atlético Mineiro. Aunque las cosas parecen haber cambiado, por ahora.

Eduardo Vargas espera su regreso a las canchas con el Mineiro

Este sábado, el Atlético Mineiro recibe al Goiás por el Brasileirao, buscando acercarse a los líderes. Para este encuentro, Eduardo Vargas volverá a ser considerado y tendrá la oportunidad de sacarse toda la mufa con el Galo.

De acuerdo a lo señalado por GloboEsporte, Cuca tiene en mente convocar a Turboman para que sume minutos. Eso sí, esto no sería como titular y deberá esperar por su chance en el banquillo de suplentes.

Aunque pese a esto, no se ha descartado que Eduardo Vargas puede salir del club. De hecho, desde Medio Oriente están tras los goles del chileno y durante las próximas semanas puede haber novedades respecto a este interés.

Cuca mantendrá a Turboman en la banca y saldrá formando con Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho; Pavón, Keno y Hulk a buscar los tres puntos ante el Goiás.

Eduardo Vargas espera para volver a jugar con el Atlético Mineiro y así silenciar a los críticos. El delantero tiene una dura tarea por delante, intentando reencantar a los que decepcionó tras su torpe expulsión.