Edu Vargas revela que no se sentía feliz en el Mineiro y sorprende con notable sacrificio para "empezar de nuevo"

Eduardo Vargas sacó aplausos el fin de semana al mostrar toda su calidad y convertir un golazo en el triunfo por 3-1 del Atlético Mineiro ante Patrocinense en el marco del torneo estadual, sin embargo, el chileno debió tomar una dura decisión para dejar atrás su sequía goleadora.

Turboman arribó al elenco Galo en noviembre de 2020 por petición expresa de Jorge Sampaoli, y aunque el trasandino dejó el equipo para emigrar al Olympique de Marseille, en Francia, el delantero ha sabido arreglárselas solo.

Vargas se adjudicó unas mini vacaciones de diez días tras su participación en la última edición del Brasileirao, pero el chileno no estaba cómodo debido a su racha de un mes sin hacer goles, por lo que no dudó en recortar su descanso a la mitad.

"Sólo me tomé cinco días de vacaciones, porque quiero mejorar. Cuando llegué aquí jugué, pero no me sentí muy feliz con mis juegos. Así que volví temprano, para entrenar, trabajar y empezar de nuevo", reveló el artillero tras el duelo ante Patrocinense.