Tras la denuncia de la Organización Antidopaje del Ecuador (Onade), que argumentaron que no tenían los recursos para cumplir con con los controles de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y que eso podría llevar a que su selección quedara vetada de Qatar 2022, desde el gobierno se pronunciaron y apuntaron a tener todo en regla antes de mayo.

Ecuador clasificó de gran manera, y con cierta holgura detrás de Brasil y Argentina, al Mundial de Qatar 2022. No obstante, una noticia administrativa remeció al deporte de dicho país en las últimas horas lo que incluye, por supuesto, al equipo dirigido por Gustavo Alfaro que se podría ver hasta afuera de la máxima cita por un tema administrativo. Todo porque la Organización Antidopaje del Ecuador (Onade) denunció que las autoridades gubernamentales pasadas y actuales no han solucionado un tema de recursos para su departamento lo que, a su vez, llevó a que el organismo no pudiera cumplir con los controles que exige la Agencia Mundial de Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés).

Jannet Emén Sánchez, representante de la Onade, denunció en Ecuavisa que, derechamente, “Ecuador está en serio riesgo de ser suspendido a nivel internacional”, siendo uno de los torneos del cual pueden ser vetados la Copa del Mundo que se juega este año al ser, eventualmente, declarados “sin cumplimiento” por la WADA.

En el mismo medio, el ministerio de Deportes de Ecuador salió al paso con un comunicado. “Esta semana cumpliremos con la disposición del Presidente que el control antidopaje lo maneje el COE, tal como lo establece el Código Mundial Antidopaje, mientras se expide la Ley de Creación de Onade. Así si podemos entregar los recursos", aseguraron.

Asimismo, recalcaron que “por supuesto asumiremos las obligaciones pendientes que tiene Onade, verificando cada valor cómo es debido. Por otro lado, estamos al día con el pago anual a WADA”. Los primeros días de mayo serán claves cuando deban pasar el examen de la Agencia Antidopaje.

Pero, aunque sean sancionados, quedaría una opción: ir a Qatar 2022 sin bandera. ¿Cómo así? El periodista Kevin Verdezoto recordó en un hilo de Twitter que Rusia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022 estuvo con una bandera genérica y bajo el nombre de Comité Olímpico Ruso tras un escándalo de dopajes. Habrá que esperar.